Лондонский саммит прошел под девизом «Слабоумие и отвага»
Лидеры стран, собравшиеся в Лондоне для демонстрации поддержки Украины, продемонстрировали безрассудную готовность поссориться сразу с двумя «великими державами» США и Россией.
Об этом британский аналитик Александр Меркурис заявил в интервью кипрскому журналисту Алексу Христофору, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это был очень странный саммит, потому что в нем участвовали политики, которые ведут себя безрассудно. Мы хотим снова втянуть Европу в войну, обострить конфликт и создать еще больший кризис между западной Европой и Россией. Есть и другая сторона медали. Эти политики совершенно оторваны от реальности», – сказал Меркурис.
Он полагает, что Вашингтон не могли не разозлить демонстративные объятия премьер-министра Великобритании Кира Стармера с утратившим легитимность президентом Украины Владимиром Зеленским сразу после устроенном им скандала в Белом доме.
«Они предлагают отправить войска на Украину и заставить американцев дать военные гарантии, что если эти войска попадут в беду, США начнут Третью мировую войну и вступят в конфликт с Россией, чего американцы совершенно точно не сделают», – сказал Меркурис.
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