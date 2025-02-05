Лавров разгромно выступил в адрес секретариата ООН и генсека Гутерриша

Максим Столяров.  
05.02.2025 19:40
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, ООН, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия не позволит Западу уничтожить и растоптать историческую правду.

Об этом на посольском «круглом столе» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не позволит Западу уничтожить и растоптать историческую правду. Об этом на посольском «круглом...

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«Попытка отменить нормы международного права особенно ярко проявляется в отношении США и их союзников – к Уставу ООН. Когда надо, применяют принцип самоопределения народов, как они это сделали в отношении Косова. Когда их цель заключается в поддержке своих клевретов – типа украинского нацистского режима, тогда они цепляются за принцип территориальной целостности, игнорируя всё то, что делали народы Крыма, Новороссии, Донбасса.

Когда перед лицом кровавого антиконституционного переворота они отказались признать его результаты и отказались жить под властью режима, который поставил своей целью истребить всё русское…

В украинских делах Западу активно подыгрывает секретариат ООН, включая генсека, несмотря на статью 100 о том, что секретариат должен быть беспристрастный и не получать инструкций ни от одного правительства.

Может, на бумаге их не существует, но то, что Антониу Гутерриш и его заместители, представляющие США, Британию, Канаду, другие натовские страны – говорят ровно то, что нужно Западу», – сказал Лавров.

Он привёл один из примеров такой «отмены правды».

«Пару недель назад на Генассамблее ООН по случаю дня Холокоста генсек, выступая, повторил пример, поданный ему западными ораторами, в том числе, на мероприятиях в Европе, и не упомянул, кто именно освободил Освенцим – имеется в виду Красная Армия.…

Кстати, на этом дне представитель ЕС избегал слова «нацизм», слово «фашизм» не произнёс. Он назвал Германию эпохи Гитлера «авторитарным государством». Так же, как сейчас называют Россию, КНР, ряд других представленных здесь стран.

Попытка уничтожить память о той исторической правде имеет серьёзный расчёт на то, что весь Запад сплотится вокруг этой идеи. Мы не позволим этому случиться», – подчеркнул министр.

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