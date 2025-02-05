Россия не позволит Западу уничтожить и растоптать историческую правду.

Об этом на посольском «круглом столе» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Попытка отменить нормы международного права особенно ярко проявляется в отношении США и их союзников – к Уставу ООН. Когда надо, применяют принцип самоопределения народов, как они это сделали в отношении Косова. Когда их цель заключается в поддержке своих клевретов – типа украинского нацистского режима, тогда они цепляются за принцип территориальной целостности, игнорируя всё то, что делали народы Крыма, Новороссии, Донбасса.

Когда перед лицом кровавого антиконституционного переворота они отказались признать его результаты и отказались жить под властью режима, который поставил своей целью истребить всё русское…

В украинских делах Западу активно подыгрывает секретариат ООН, включая генсека, несмотря на статью 100 о том, что секретариат должен быть беспристрастный и не получать инструкций ни от одного правительства.

Может, на бумаге их не существует, но то, что Антониу Гутерриш и его заместители, представляющие США, Британию, Канаду, другие натовские страны – говорят ровно то, что нужно Западу», – сказал Лавров.