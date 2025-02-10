Кулеба в ужасе: Страшные вещи – в университетах Запада Россию не считают мировым злом
Россию западные университеты изучают как серьезную силу, с которой надо считаться, а не как «агрессора».
Об этом в интервью обслуживающей Банковую пропагандистки Наталье Мосийчук заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В университете Гарвард, например, знаете, как называется издание ежемесячное о нашей части мира? Оно на английском языке называется «Russia Matters». Переводится как «вопрос России» или «Россия имеет значение». Я говорю им: «Вы что, как это?». Они говорят: «Мы пишем проукраинские материалы». Говорю: «Даже если вы каждый день будете публиковать гимн Украины на первой странице, оно все равно идет под заголовком «Россия имеет значение», у людей откладывается, что так или иначе это все – Россия…
Потому нужно изменить то, что говорят про Украину в самых важных университетах мира, повырывать сорняки с корнями. Потому что там – страшные вещи происходят, с точки зрения видения.
Например: «Россия не права, но Россия не может быть неправой во всем» или «Россия неправа, мы очень сочувствуем Украине, но это же ядерное государство, вам нужно идти им на уступки, потому что не может быть Третьей мировой войны из-за вас».
Или классический вариант про НАТО: «Ну да, но НАТО спровоцировало Россию, а вы просто под руку попали». Это говорят все очень серьезные люди, и они потом принимают участие в конференциях, круглых столах, их приглашают в Белый дом, в Госдеп, министерство иностранных дел на частные разговоры», – заявил Кулеба.
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