Россию западные университеты изучают как серьезную силу, с которой надо считаться, а не как «агрессора».

Об этом в интервью обслуживающей Банковую пропагандистки Наталье Мосийчук заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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