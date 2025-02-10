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Президентом Украины исторически мог стать только тот человек, который обещал хорошие отношения с Россией, однако на протяжении срока дрейфовал вправо в противоположную сторону от РФ.

Об этом в интервью обслуживающей Банковую пропагандистки Наталье Мосийчук заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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