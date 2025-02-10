Кулеба: Мы не можем отползать от России, как Казахстан, из-за национальной украинской черты

Анатолий Лапин.  
10.02.2025 14:46
  (Мск) , Киев
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Дзен, Казахстан, Политика, Россия, Украина


Президентом Украины исторически мог стать только тот человек, который обещал хорошие отношения с Россией, однако на протяжении срока дрейфовал вправо в противоположную сторону от РФ.

Об этом в интервью обслуживающей Банковую пропагандистки Наталье Мосийчук заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президентом Украины исторически мог стать только тот человек, который обещал хорошие отношения с Россией,...

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«Исторически в Украине, чтобы стать президентом, нужно быть центристом и обещать хорошие отношения с Россией. Но, когда ты становишься президентом, весь свой президентский срок ты неизбежно дрейфуешь в правый бок и от России

По сути, выбор Украины какой был – или очень медленно отползать от Москвы, как это делает Казахстан. Вот, Казахстан реализует прямо противоположную стратегию от украинской. Супер-супер медленно, прикрываясь великой дружбой и любовью. Там и Америка сидит, там американские нефтяные компании нормально себе качают нефть, и привел их туда Назарбаев. У нас стратегия противоположная – мы рывками. Я думаю, что это связано с тем, что это наша национальная черта, такие революционные вспышки», – заявил Кулеба.

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