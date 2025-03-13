Кто будет гарантом перемирия? Растет интрига вокруг списка российских условий прекращения огня

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Reuters со ссылкой на собственные источники пишет, что Россия уже якобы сформулировала и представила США свой список требований к перемирию на Украине, при удовлетворении которого Москва готова поддержать согласованное с американцами полное тридцатидневное перемирие на фронте, к которому Штаты уже склонили в Джидде украинскую сторону.

Точных требований РФ собеседники агентства не назвали. Но заявили, что речь идёт о масштабной перезагрузке отношений с Вашингтоном.

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Они охарактеризовали условия Кремля как «широкие и схожие с требованиями, которые он ранее предъявлял Украине, США и НАТО».

Вероятно, речь идет об известном пакете требований еще к администрации Байдена, опубличенном еще незадолго до начала СВО и получившем в западной прессе наименование «ультиматума Путина».

Сам же Трамп, слова которого приводит Reuters, выразил надежду, что Москва примет предложение о 30-дневном перемирии, поскольку прекращение огня на Украине будет выгодно России.

«Есть вещи, неприятные вещи в финансовом смысле, которые можно сделать. Это будет очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что я хочу достичь мира. Я хочу видеть мир», — пригрозил президент США.

Трамп отметил, что получил некоторые «позитивные сообщения» на этот счет, но они, по его словам, «пока что ничего не значат», так как ситуация «очень серьезная».

В то же время, отвечая на вопрос о выгоде для Москвы от предложения о прекращении огня, пресс-секретарь президента России Песков призвал дождаться конкретики. А российский посол в Лондоне Андрей Келин исключил прекращение огня на Украине до согласования с Вашингтоном конкретных пошаговых параметров мирного соглашения.

«Россия рассмотрит предложение США о прекращении огня в Украине на 30 дней Но мы прекратим военные действия только тогда, когда у нас будет полное, всеобъемлющее соглашение. Без мирного соглашения остановка боев маловероятна», — сказал дипломат в интервью Wall Street Journal.

По его словам, Москва подходит к предложению о приостановке войны «с большой осторожностью». Дипломат пояснил, что у России есть опыт предыдущих мирных переговоров, которые прошли в Стамбуле весной 2022 года. Тогда Москва и Киев разработали мирное соглашение и Россия, по его словам, в преддверии прекращения огня «в качестве жеста доброй воли» вывела войска из Киевской и Черниговской областей. Однако Киев после этого отказался подписывать мирный договор.

Среди российских требований для организации перемирия и начала мирных переговоров остаются, по крайней мере на сегодняшний день – отмена Зеленским собственного указа о запрете на переговоры с Москвой, признание “новых территориальных реалий на земле”, украинские выборы, заявление об украинском нейтралитете, запрет на поставки западного вооружения Киеву, отказ Запада от размещения на территории Украины своих миротворцев и от любого военного сотрудничества, согласие на сокращение численного состава ВСУ в процессе демилитаризации. Основной вопрос – какие их этих пунктов удастся отстоять в предстоящих торгах, а какие придется снять в качестве компромисса.

Российский политэксперт Максим Жаров в своем телеграм-канале обращает внимание на проблему поиска гарантов мирного соглашения и прекращения огня.

«У перемирия должны быть гаранты. Многие эксперты совершенно правильно указывают на необходимость требования Россией гарантий исполнения Украиной и ее кураторами режима 30-дневного прекращения огня. Вопрос гарантий соблюдения прекращения огня уже ставит и Лондон, вбрасывая через Reuters, что Путину «трудно будет остановить войну без гарантий прекращения огня». Так что если Кремль и будет сейчас выдвигать на переговорах с США свои условия, то прежде всего это должно быть публичное требование создания института гарантов прекращения огня», – пишет он.

Жаров предполагает, что гарантами соблюдения 30-дневного прекращения огня должны стать все внешние модераторы и бенефициары украинского конфликта.

Политолог приводит их список: это Великобритания, США (в двух лицах — команда Трампа и Демпартия США) а также Китай и Индия.

«Особо обращаю внимание на необходимость публичного предложения Кремля к Демпартии США выступить гарантом 30-дневного прекращения огня. Это мощный популистский ход, своего рода «подача» на Трампа, которая выявляет ответственность его затаившегося пока в тени внутреннего врага за удалённое управление Киевом. Трамп как политик-суперпопулист не сможет пройти мимо этого хода и он будет просто обязан включить эту тему «в работу» своей переговорной команды», считает Жаров.

По его мнению, привлечение Китая и Индии в качестве гарантов 30-дневного прекращения огня позволит Кремлю создать «параллельный» американскому переговорный трек со странами Глобального Юга. Такой трек уже работает сейчас по иранской ядерной программе, объединяя Россию, Иран и Китай.