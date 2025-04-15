Крым заманивает среднеуральских и нижегородских студентов подзаработать в санаториях у тёплого моря

Крым реализует многомиллиардные проекты по развитию туристической сферы, испытывая при этом острый дефицит персонала.

Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил министр курортов РК Сергей Ганзий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить по гостиничному и санаторно-курортному комплексу, то это улучшение сервиса и рост самой инфраструктуры объектов. Потому что спрос растет именно на современные, многофункциональные комплексы. И за 10 лет в Крыму появилось 79 новых объектов и 561 прошёл модернизацию . Появилось определённое количество новых категорированных средств размещения – 15 «пятёрок», 65 «четвёрок» и 238 «троек». Это то, что сейчас максимально востребовано и требует дальнейшем развития», – отметил он.

Министр утончил, что в туристской сфере реализуется 248 инвестиционных проектов на сумму 288 млрд руб, в том числе – создание современных санаторно-курортных комплексов с лечебной базой. Однако главной проблемой остается дефицит кадров в курортной отрасли, который будет нарастать по мере реализации проектов.

«Понятно, что за короткий период решить вопрос с кадрами на общероссийском уровне невозможно. Тем не менее, работа в этом направлении ведётся. В том числе, создаются современные центры компетенции и программы. Если же говорить конкретно по курортному сезону-2025, то с марта стартовали дни Крыма в регионах Российской Федерации.

В Нижнем Новгороде и Екатеринбурге мы встречались с ректоратом крупнейших федеральных университетов и обсуждали вопросы, в том числе, привлечения ребят на летний период для прохождения практики в наших санаторно-курортных и гостиничных комплексах.

Мы пообщались непосредственно с ребятами, и очень положительный отклик на то, чтобы приехать и пройти здесь практику. Поэтому планируем, что в высокий сезон 2025 года ребята из Екатеринбурга, Свердловской области, Нижегородской области будут уже у нас работать», – подытожил Ганзий.