Крым в погоне за Сочи: рынок курортной недвижимости перешагнул двукратный рост
Рынок курортной недвижимости в Крыму в прошлом году показал рост в 2 раза, а сумма сделок достигла 100 млрд руб.
Об том в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила член Ассоциации профессионалов рынка недвижимости, коммерческий директор компании-застройщика Дарья Плотникова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Могу сказать, что и Ялта, и Алушта сохраняют позиции. Там по-прежнему высокий спрос. Другое дело, что в Ялте и Алуште не так много проектов появляются, не такая широкая экспозиция. Поэтому спрос там удерживается на уровне прежних лет.
Евпатория – действительно уникальный случай на рынке недвижимости Крыма, где спрос растёт в прогрессии. И в целом, если сравнивать с жильём, то рынок курортной недвижимости в прошлом году показал двукратный рост по сделкам и 100 млрд руб по итогам года – это в 2,5 раза больше, чем годом ранее», – отметила эксперт.
Она уточнила, что если в среднем стоимость 1 кв² курортной недвижимости в Крыму 260 тыс руб, то на Западном побережье есть сделки со стоимостью 1 кв² выше, чем 500 тыс руб. По цене курортной недвижимости Крым приближается к показателям Краснодарского края, где квадратный метр традиционно дороже.
«Пока ещё продажи в «Золотых песках» не открыты. Более того, мы ещё не приступили к проектированию, пока только завершили второй этап мастер-плана. Уже понятно, что вся территория будет поделена на ряд зон, где будут созданы 17 отелей «трех-пятизвездочного» уровня.
Ядро составят «четырёхзвездочные» отели, потому что и обилие объектов якорной инфраструктуры предполагает более высокий сервис. Множество точек притяжения, позволяющих развивать круглогодичный туризм в Крыму.
Внутри – крытые и закрытые бассейны, акватермальный комплекс, аквапарк. Для бизнес-туристов – конгресс-центр для одновременного приема свыше 2,5 тысяч человек. И это тоже качественно усилит Западное побережье полуострова, которое сейчас не рассматривают для MICE-туризма», – указала Плотникова.
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