Украинский узурпатор Зеленский и его шайка коррупционеров саботируют переговорный процесс, потому что боятся потерять власть.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я вижу саботаж переговоров с нашей стороны. Вся эта болтовня в эфире – это имитация того, что он борется за интересы Украины. В гробу они видели эти интересы. Их свои интересы интересуют.

Когда с Рождеством поздравил Зеленский – он прям раскрылся опять в очередной раз: не нужен ему мир. Поэтому там хороводы водить будут долго. Он, правда, пытается сделать так, чтобы его не уличили в этом.

Не знаю, как оно там будет дальше. Потому что Путин не в безвыходной ситуации. Он бы, конечно, тоже хотел выйти из этого капкана, но у него есть условия, которые для него принципиальны.

А у Зеленского тоже есть мотивы – «только не останавливать». Потому что остановка войны, и вообще боевых действий, приведет к потере власти и уголовному преследованию его и его шайки мародеров. Поэтому он делает все, чтобы процесс затянуть.

А там, может быть, что-то там случится, придумает какую-то махинацию, с помощью электронного голосования, например. Они ищут способ сохраниться в политике», – сказал Бекренев.