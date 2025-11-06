Кривонос фактически признал окружение гарнизона в Покровской агломерации

ВСУ не могут использовать дороги для снабжения своих частей в районе Покровска (Красноармейска).

Об этом в эфире видеоблога «Новый отсчет» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий спросил, есть ли возможность перебрасывать подкрепления в район боев.

Генерал предупредил, что будет «говорить непопулярные вещи», после которых «сразу все боты начнут выть».

«Но давайте реально смотреть на вещи. Большой город, враг имеет определенное преимущество в воздухе за счет большого количества дронов, которые он использует. За каждым объектом, как за живыми людьми, так и техникой идет охота и моментальное уничтожение.

Можно ли это улучшить? Можно, если ночью используются дроны без ночных камер, то еще можно работать или достаточно быстро на определенных участках. Сказать, что полностью путь контролируется или полностью работает в нашу пользу – невозможно», – подчеркнул Кривонос.