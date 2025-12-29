Корчинский рассказал, как пытался за 20 миллионов выдавать себя за «пророссийского»

Объявленный в розыск в России за участие в боевых действиях на стороне сепаратистов-ичкерийцев украинский националист Дмитрий Корчинский объяснил, почему во времена президентства Виктора Ющенко его группировка «Братство» проводила митинги против экспансии УГКЦ и расширения НАТО.

В интервью изданию «Апостроф» у Корчинского него поинтересовались, как получилось, что он проводил совместные митинги с лидером ПСПУ Наталией Витренко.

«Был такой Макс Курочкин, московский бандит, который в свое время очень многое прикупил здесь в Украине. Его затем застрелили в Киеве, и он пытался играть в политику. И однажды он попросил со мной встречу. Я с ним встретился. Он говорит: «Слушай, я Витриле [Витренко] дал 20 миллионов долларов на избирательную кампанию. Я ей сразу дал миллион долларов в поддержку имиджа главы партии, чтобы она не воровала из избирательной кассы». Но говорит: «Ты же знаешь, она шизанутая, надо как-то ее, может, контролировать, немного направлять». Я говорю: «Да я не такой выдающийся витренковед, но 20 милилонов долларов – это именно та сумма, о которой можно подумать», – поделился воспоминаниями Корчинский.

По его словам, он подумал, что «будет очень несправедливо», если вся сумма достанется Витренко.