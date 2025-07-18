Кондолиза Райс заступилась за Екатерину Вторую

Елена Острякова.  
18.07.2025 13:38
  (Мск) , Москва
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Дзен, История, Политика, Россия


Президент РФ Владимир Путин стремится восстановить не СССР, а Российскую Империю.

Об этом бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила на конференции в американском Институте Аспена, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин стремится восстановить не СССР, а Российскую Империю. Об этом бывший...

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«Он однажды сказал мне: Конди, ты знаешь нас. Россия была великой только тогда, когда ею правили великие люди. Такие как Петр Великий и Александр Второй. Он не упомянул Екатерину Великую. Она была женщиной, которая ничего не значила. Но он не упомянул и Сталина с Лениным. Так что это о российской империи», – уверяет экс-глава Госдепа.

Она считает, что именно поэтому СВО проходит на Украине якобы «в стиле Первой мировой войны».

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