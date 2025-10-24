Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Мирные договорённости будут гораздо хуже того, что предлагалось Киеву в 2022 году в Стамбуле, и просроченный Владимир Зеленский уже ни на что не сможет повлиять.

Об этом говорили участники эфира на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук, фантазируя на тему, если США и Китай договорятся о какой-то модели мира на Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны понимать, что компромиссы будут. И они будут для Украины, может, хуже, чем для Путина», – трепался член комитета Рады по нацбезопасности, депутат «Батькивщины» Вадим Ивченко.

Мосейчук прямо спросила, какой сценарий считается самым худшим.

«В сравнении с чем? С 1991 годом? Он точно будет самым худшим. Сравнивая со «Стамбулом» 2022 года? Он точно будет хуже», – ответил политконсультант Александр Харебин.

Пропагандистка выразила надежду, что за плечами Зеленского «очень много поломанных замыслов не в нашу пользу».