Команде Зеленского после перепалки с Трампом советуют готовиться к санкциям

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Всей проворовавшейся команде Владимира Зеленского пора готовиться к введению против них американских санкций. Об этом в своём блоге рассказал экс-активист «Автомайдана» Сергей Поярков, обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский глупец, и окружил себя такими же глупцами. И сегодня глупцы и платные шавки Банковой тычут факи Трампу, обзываются, матюгаются. Я думаю, что сейчас все вот эти вот там Татаровы, Арахамии, Шурма и вся-вся-вся. братья, они сейчас очень чётко понимают, что надо бы пересчитать крипту на носителях, которые там где-то у них лежат, сложить тревожные чемоданы, и готовиться к введению санкций. Потому что американцы прекрасно понимают, кто такой Зеленский и его вороватая шобла», – сказал Поярков.

Он пожаловался, что неадекватному и агрессивному Зеленскому вообще противопоказано заниматься переговорами.