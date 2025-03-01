Команде Зеленского после перепалки с Трампом советуют готовиться к санкциям
Всей проворовавшейся команде Владимира Зеленского пора готовиться к введению против них американских санкций. Об этом в своём блоге рассказал экс-активист «Автомайдана» Сергей Поярков, обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Зеленский глупец, и окружил себя такими же глупцами. И сегодня глупцы и платные шавки Банковой тычут факи Трампу, обзываются, матюгаются.
Я думаю, что сейчас все вот эти вот там Татаровы, Арахамии, Шурма и вся-вся-вся. братья, они сейчас очень чётко понимают, что надо бы пересчитать крипту на носителях, которые там где-то у них лежат, сложить тревожные чемоданы, и готовиться к введению санкций. Потому что американцы прекрасно понимают, кто такой Зеленский и его вороватая шобла», – сказал Поярков.
Он пожаловался, что неадекватному и агрессивному Зеленскому вообще противопоказано заниматься переговорами.
«Вообще сама идея пускать Зеленского на публичную перепалку с Трампом была глупа. Зеленский привык хамить. Он когда-то нахамил польскому министру иностранных дел так, что сорвался на крик и мат. Офигевшие поляки, которые понимают, с кем имеют дело, не стали выносить сор из избы», – напомнил майданщик.
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