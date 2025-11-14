«Кого мы просим закрыть нам небо? Европа сама ничего не умеет» – сержант ВСУ
В новости о том, что якобы Киеву уже передали новейшую европейскую систему ПРО компании Atreyd, больше всего недоверия вызывает термин «Стена дронов» и то, как носится с этим укропропаганда, раздувая «перемогу».
Об этом на канале «Politeka» заявил инструктор одного из полигонов ВСУ, ограниченно пригодный после ранения главный сержант Антон Чёрный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вот, «стена»! Мы себе в воображении создаём якобы…было же – израильский «купол», невозможно пролезть. Я смотрел на Израиль, сколько там пролетало, я думал – так зачем нам этот «купол», что мы там просили? Нам повнушали. Чтобы мы опять не повелись на какую-то уловку. Опять воображение наше сыграет, якобы есть какой-то «купол», как в Израиле», – выражал он сомнения.
«Вот, просили у Европы – закройте нам небо. Мы думали, что у Европы не пролетает и комар. Вот, только Европа начинается, и не пролетает, мы думали, я так думал. Комар пролетает – и там уже ПВО срабатывает, и быстро всё уничтожается. Всё вовсе не так», – заметил Чёрный.
«Кого мы просили небо закрывать? У них у самих ничего не получается. До них всё долетает, летает там по полдня, аэропорты закрываются. И это просто без боевой части беспилотник. Поэтому, опять же – «стена». Если это действительно «стена» какая-то серьёзная, то объясните народу. Посмотрим, как оно будет», – добавил ВСУшник.
