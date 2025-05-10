«Коалиция желающих» грозит России войной на суше, море и воздухе

Елена Острякова.  
10.05.2025 15:58
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Россия, США, Украина


Члены так называемой «коалиции желающих» готовятся сдерживать «агрессию России» в воздухе, на воде и на суше.

Об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро завил в интервью украинскому ютуб-каналу «Общественные новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Члены так называемой «коалиции желающих» готовятся сдерживать «агрессию России» в воздухе, на воде и...

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«Я не хочу опережать обсуждение, которое сейчас ведет наш командующий армии в тесной координации с командующими армии Украины. Что я могу сказать, так это то, что мы достигаем прогресса. Несколько недель тому мы провели историческую встречу всех начальников армий стран коалиции «решительных и желающих». Недавно начальники армий Франции и Великобритании приезжали в Киев на встречу с военным руководством Украины.

На основе этих обсуждений мы достигаем прогресса в разработке соглашений о безопасности на море, в воздухе, на земле, которые будут гарантировать сдерживание любой агрессии на Украине. Чтобы, когда мирный договор будет на столе, мы действительно были готовы к исполнению соглашений, которые можно было бы включить в эти переговоры», – сказал Барро.

При этом он отказался называть точное количество военных, которых Франция готова послать на Украину.

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