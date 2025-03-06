Китай остановил продажу Украине крупных партий БПЛА – Луценко

Анатолий Лапин.  
06.03.2025 14:23
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Китай, Россия, Украина


С начала года Китай остановил продажу Украине уже законтрактованных беспилотников типа «Мавик». Теперь приоритет отдается покупателям из России.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С начала года Китай остановил продажу Украине уже законтрактованных беспилотников типа «Мавик». Теперь приоритет...

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Луценко раскритиковал слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака, который после публичной перепалки Зеленского и Трампа заявил, что у Украины есть альтернатива закупок в Китае.

«Он на следующий день заявил о том, что у Украины есть прекрасная альтернатива – Китай. Не нужно сглаживать ситуацию с Америкой, не нужно делать какие-то шаги для восстановления поставок оружия – мы договоримся с Китаем. Ну абсолютно безумное заявление.

Вот сидит боец в окопе – у него в руках пулемет «Браунинг» американского производства, в замаскированном командном пункте стоит американский «Хаммер», рядом стоят американские «три топора», артиллерия. Рядом стоит «Старлинк» американский. Для всего этого предоставляются американские разведданные о передвижении целей врага. Что из этого нам может заменить Китай?

Я скажу простую штуку – это уже не тайна, но уже второй месяц никто не может в Китае купить серьезные партии «Мавиков». Все «Мавики», законтрактованные государством, продаются в первую очередь нашему врагу. Это я говорю только о незначительной детали. Кто может вообще подумать, что Китай может заменить в этой войне роль Соединенных Штатов?», – заявил Луценко.

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