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С начала года Китай остановил продажу Украине уже законтрактованных беспилотников типа «Мавик». Теперь приоритет отдается покупателям из России.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Луценко раскритиковал слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака, который после публичной перепалки Зеленского и Трампа заявил, что у Украины есть альтернатива закупок в Китае.