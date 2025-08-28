Китай может назло США открыть свой рынок для Индии – украинский экономист

Наивно считать, что став стратегическим соперником США, Китай будет размениваться на региональные разногласия, действуя таким образом в интересах Вашингтона.

Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский экономист Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Многие думают, что Китай захватит Сибирь, что Китай также будет конфликтовать с Россией, как когда-то Мао конфликтовал с Советским Союзом, что Китай может напасть на Индию, воевать за какие-то горные территории.

Но это абсурдные ожидания, потому что они абсолютно не соответствуют историческому моменту и не соответствуют интересам Китая на данном уровне.

Китай сейчас становится стратегическим соперником США, а не партнёром. Соответственно, если он стратегический соперник, то зачем ему в данном случае задирать ту же Россию в интересах США, если у него совершенно другие цели?

Поэтому Китай сближается с Москвой и, вполне возможно, сблизится и с Дели для того, чтобы, опять же, нанести удар именно по интересам США в регионе», – сказал Кущ.