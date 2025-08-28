Китай может назло США открыть свой рынок для Индии – украинский экономист

Вадим Москаленко.  
28.08.2025 18:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 351
 
Дзен, Индия, Китай, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Санкции, США, Торговля


Наивно считать, что став стратегическим соперником США, Китай будет размениваться на региональные разногласия, действуя таким образом в интересах Вашингтона.

Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский экономист Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Наивно считать, что став стратегическим соперником США, Китай будет размениваться на региональные разногласия, действуя...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Многие думают, что Китай захватит Сибирь, что Китай также будет конфликтовать с Россией, как когда-то Мао конфликтовал с Советским Союзом, что Китай может напасть на Индию, воевать за какие-то горные территории.

Но это абсурдные ожидания, потому что они абсолютно не соответствуют историческому моменту и не соответствуют интересам Китая на данном уровне.

Китай сейчас становится стратегическим соперником США, а не партнёром. Соответственно, если он стратегический соперник, то зачем ему в данном случае задирать ту же Россию в интересах США, если у него совершенно другие цели?

Поэтому Китай сближается с Москвой и, вполне возможно, сблизится и с Дели для того, чтобы, опять же, нанести удар именно по интересам США в регионе», – сказал Кущ.

«Я не исключаю даже такой фантастический сценарий, что Китай может открыть для индийских товаров свой рынок. Для того, чтобы компенсировать потери Индии от закрытия рынков США. И сделает это исключительно для того, чтобы нанести удар США в регионе», – добавил эксперт.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить