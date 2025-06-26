Кирилл Фролов: «Партия похабного мира» не угомонилась – и будет активно навязывать иранский вариант «победы»

Максим Столяров.  
26.06.2025 19:30
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Запад стремится использовать прецедент на Ближнем Востоке для принуждения России к заморозке конфликта на Украине.

Об этом  на канале участника СВО, подполковника Алексея Селиванова заявил эксперт Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад стремится использовать прецедент на Ближнем Востоке для принуждения России к заморозке конфликта на...

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«Вот не разгромили нас, третий рейх не зашёл в Москву, вот наша победа, вот, Мариуполь взяли или лесополосу взяли – это и есть наша победа. Это нам будут продавать, и активно продают уже. План противника следующий. Ермак не просто так сказал, что будут выборы, когда это будет возможно, и победит Зеленский.

И только что на саммите НАТО Рютте заявил, что стамбульские переговоры – это дерьмо, а вот скоро будут настоящие переговоры, когда Россия будет вынуждена признать похабный мир по иранскому варианту, ближневосточному. Их сроки известны, и поэтому уже идут установки у нас, что СВО продлится до ноября, а потом выборы, и это будет нашей победой.

И сейчас наши усилия должны быть сосредоточены на отрыве от похабного мира.

Какие есть обнадёживающие сигналы? Во-первых, слова Путина, решение просвещения, слова Дмитрия Пескова, когда он очень критически говорил, что иранский и украинский – это разные кейсы, не надо их объединять. Видимо, у него больше информации, в смысле того, что хочет Трамп – навязав похабный мир Ирану, навязать его и России. Поэтому Песков сказал, что главное – достижение целей СВО», – отметил Фролов.

Он подчеркнул, что «партия похабного мира» будет активно навязывать иранский вариант.

«Они же признали частичное поражение в качестве победы, значит и Россия должна принять заморозку. Тем более, советник Трампа уже заявил, что Стамбульские соглашения – это и есть решение проблемы. Партия похабного мира сейчас набросится на нас всей своей мощью, поэтому нам предстоит очень серьёзная война с ней»,  – добавил эксперт.

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