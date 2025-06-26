Кирилл Фролов: «Партия похабного мира» не угомонилась – и будет активно навязывать иранский вариант «победы»

Запад стремится использовать прецедент на Ближнем Востоке для принуждения России к заморозке конфликта на Украине.

Об этом на канале участника СВО, подполковника Алексея Селиванова заявил эксперт Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот не разгромили нас, третий рейх не зашёл в Москву, вот наша победа, вот, Мариуполь взяли или лесополосу взяли – это и есть наша победа. Это нам будут продавать, и активно продают уже. План противника следующий. Ермак не просто так сказал, что будут выборы, когда это будет возможно, и победит Зеленский.

И только что на саммите НАТО Рютте заявил, что стамбульские переговоры – это дерьмо, а вот скоро будут настоящие переговоры, когда Россия будет вынуждена признать похабный мир по иранскому варианту, ближневосточному. Их сроки известны, и поэтому уже идут установки у нас, что СВО продлится до ноября, а потом выборы, и это будет нашей победой.

И сейчас наши усилия должны быть сосредоточены на отрыве от похабного мира.

Какие есть обнадёживающие сигналы? Во-первых, слова Путина, решение просвещения, слова Дмитрия Пескова, когда он очень критически говорил, что иранский и украинский – это разные кейсы, не надо их объединять. Видимо, у него больше информации, в смысле того, что хочет Трамп – навязав похабный мир Ирану, навязать его и России. Поэтому Песков сказал, что главное – достижение целей СВО», – отметил Фролов.