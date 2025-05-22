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На Украине продолжает свирепствовать ТЦК, причем в армию пытаются мобилизовать даже тех, кого киевский режим считает своими врагами.

Так, минская журналистка Надежда Саблина опубликовала в своем паблике ролик, на котором можно увидеть, как в полицейскую машину сажают украинских коммунистов, братьев-близнецов Александра и Михаила Кононовичей, известных противников режима, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«22 мая коммунистов и антифашистов братьев Михаила и Александра Кононовичей незаконно задержали в Киеве в то время, как они шли в больницу. Полиция на машине с мигалками и сиреной задержала братьев и везет в ТЦК (территориальный центр комплектации мобилизованных на войну), поскольку братья находятся в розыске как у уклонисты от воинской службы. Распространяйте информацию, чтобы не допустить убийства антифашистов Кононовичей, скрыв его отправкой их на войну!», – написала Саблина.

На видео можно услышать голос одного из братьев:

«Забирает нас полиция в военкомат. Мы находимся в розыске ТЦК как «ухилянты».

Примечательно, что после начала СВО Кононовичей арестовали, долго держали в тюрьме, регулярно подвергая пыткам и издевательствам.

В 2023-м после начавшихся в ряде европейских стан протестов под стенами украинских дипмиссий братьев выпустили под домашний арест.

Кононовичи известны своей несгибаемой позицией, призывами к дружбе с Россией и участием в антибандеровских акциях даже после установления на Украине в результате путча 2014 года националистического режима.

Они неоднократно избивались, но тем не менее не отказывались от своих убеждений и продолжали выходить на акции протеста.