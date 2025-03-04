Киевский политолог: «Трампу не удастся рассорить Россию и Китай»

Тарас Стрельцов.  
04.03.2025 19:25
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Главная проблема восстановления российско-американских отношений в том, что о чём бы сейчас ни договорились Кремль и Белый дом, Дональд Трамп не может дать Путину гарантию того, что следующий президент США будет придерживаться установленных сегодня договорённостей.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA киевский антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Главная проблема восстановления российско-американских отношений в том, что о чём бы сейчас ни договорились...

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«Мы не знаем, может, они конфиденциально договорились с Путиным о капитуляции Украины. Вот, «мы не будем предоставлять им оружие, мы объявим, что их президент недоговороспособный, и ты за 3-6 месяцев займёшь всю их территорию, принудишь их к капитуляции, потом поделишься с нами полезными ископаемыми – и мы будем с тобой спокойно жить. Но ты должен не дружить с Китаем».

Ну, мы же понимаем, что это полный бред, что они никогда не смогут осуществить такой обмен? Что у Путина нет никакой необходимости ругаться с Китаем (тем более, это опасно для России) для того, чтобы найти партнёра в качестве Дональда Трампа?

Вы знаете, в чём проблема партнёрства Путина и Трампа? Мы говорим о человеке, которому 78 лет, который через 4 года уже не будет президентом США вообще.

А даже если представим конституционный переворот в США, то этот человек переизберётся на третий срок в 84 года. Ну, очевидно, что до 90 лет он не проруководит в нормальном состоянии», – рассуждал Портников, упустив из виду, что есть еще Джей Ди Вэнс, имеющий все шансы прийти после Трампа.

«Где у Путина гарантии, что новый президент США, который будет демократом, не скажет с первого дня после своего избрания: «это всё было антиамериканское, мы приглашаем Украину в НАТО»? …Хочу вам напомнить, что Путин может намного более реалистично гарантировать продолжительность собственного режима, даже после своего отхода физического или политического, чем Трамп», – утверждал пропагандист.

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