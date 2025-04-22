«Киев годами толкал Ватикан к сближению с РФ» – ВСУшник-«религиовед»
В том, что почивший папа римский Франциск пытался выстраивать отношения с Россией, есть львиная доля вины и официального Киева.
Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил представленный как религиовед офицер ВСУ, экс-спикер украинского Генштаба Андрей Ковалёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Хочу напомнить, что папа Франциск ещё застал на своей должности предыдущую женщину-посла, которая представляла Украину в Ватикане. Это пани Татьяна Ижевская, которая вошла в историю тем, что очень мало контактировала с властью Ватикана, поэтому её представительство в Ватикане было чрезвычайно слабым.
Хотя Ватикан много лет обращался с официальными письмами в МИД Украины с просьбой прислать посла-мужчину. Это никоим образом не попытки недооценки женщины или что-то, а сам протокол. Это была просьба страны Ватикана, однако Украина эти просьбы игнорировала», – рассказал Ковалёв.
«И поэтому много лет, можно сказать, что Украина на внешнем политическом фронте проигрывала в отношениях с Ватиканом. К большому сожалению, наши предыдущие президенты недооценивали значение Ватикана как международного арбитра, как страны-посредника.
И всё это вылилось в то, что когда к власти пришёл папа Франциск, он начал выстраивать отношения с Россией, фактически игнорируя Украину», – добавил «религиовед».
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