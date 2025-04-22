«Киев годами толкал Ватикан к сближению с РФ» – ВСУшник-«религиовед»

Тарас Стрельцов.  
22.04.2025 19:41
  (Мск) , Львов
Просмотров: 12
 
Ватикан, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В том, что почивший папа римский Франциск пытался выстраивать отношения с Россией, есть львиная доля вины и официального Киева.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил представленный как религиовед офицер ВСУ, экс-спикер украинского Генштаба Андрей Ковалёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В том, что почивший папа римский Франциск пытался выстраивать отношения с Россией, есть львиная...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Хочу напомнить, что папа Франциск ещё застал на своей должности предыдущую женщину-посла, которая представляла Украину в Ватикане. Это пани Татьяна Ижевская, которая вошла в историю тем, что очень мало контактировала с властью Ватикана, поэтому её представительство в Ватикане было чрезвычайно слабым.

Хотя Ватикан много лет обращался с официальными письмами в МИД Украины с просьбой прислать посла-мужчину. Это никоим образом не попытки недооценки женщины или что-то, а сам протокол. Это была просьба страны Ватикана, однако Украина эти просьбы игнорировала», – рассказал Ковалёв.

«И поэтому много лет, можно сказать, что Украина на внешнем политическом фронте проигрывала в отношениях с Ватиканом. К большому сожалению, наши предыдущие президенты недооценивали значение Ватикана как международного арбитра, как страны-посредника.

И всё это вылилось в то, что когда к власти пришёл папа Франциск, он начал выстраивать отношения с Россией, фактически игнорируя Украину», – добавил «религиовед».

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить