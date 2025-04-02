Хуже не было за полтора века: Бояков призвал государство объявить культурную мобилизацию в России

В русской культуре сегодня нет художников, режиссеров, писателей мировой величины. Мы стали потребителями западной культуры, ее колонией.

Об этом на Московском экономическом форуме заявил режиссер, продюсер, худрук «Нового театра» Эдуард Бояков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы все осознали после 2022 года, что западная культура – это культура колониального диктата, но не сформулировали новое. И сейчас находимся в кризисной, очень тяжёлой точке. Но это дно, от которого можно и нужно оттолкнуться.

Можно вспомнить наше великое культурное прошлое. Можно трезво рассмотреть ситуацию и увидеть, что из себя сегодня представляет русская, российская культура. Я считаю, что за последние 150 лет не было настолько тяжёлой, кризисной, депрессивной точки, как нынешняя.

Никогда не было ситуации, чтобы Россия не была представлена в мировом культурном контексте великими композиторами, великими писателями, великими режиссёрами. Мы всегда имели отношение к мировой культурной доктрине, культурному мейнстриму. Это было со времён Пушкина, Достоевского, до 70-80-х годов.

Развал Советского союза привёл к тому, что мы превратились в колонию. Сегодня в числе известных, признанных в мире художников нет россиян, как и режиссёров, которые диктуют сценарии и модели поведения, создают образы. Нет русских писателей», – подчеркнул он.