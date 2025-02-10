«Хотелось бы захвата Курска или заводов»: американский генерал разочаровался в ВСУ
Целью вторжения ВСУ в Курскую область должен был стать захват крупных населенных пунктов или объектов, но Украина не смогла этого сделать.
Об этом в эфире телеканала «Общественное новости» заявил бывший командующий Объединенных сил НАТО в Европе Уэсли Кларк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если Украина будет вынуждена отступить из Курской области, то это не даст никаких дополнительных аргументов на переговорах, потому лучше оставаться там. Хотелось бы видеть, что Украине удалось захватить там какой-то военный объект, что оправдывало бы вторжение. Но достичь этого не удалось. Украина зашла так, как смогла, захватила территорию в слабом месте российской обороны.
Она не смогла дойти до больших заводов, захватить тот же Курск и не смогла оттянуть достаточно российской силы туда. Но произошло то, что произошло, Украина захватила столько, сколько могла теми силами, что имела, и которые могла выделить. Но это в любом случае потенциальное средство давления на переговорах», – заявил Кларк.
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