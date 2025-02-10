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Целью вторжения ВСУ в Курскую область должен был стать захват крупных населенных пунктов или объектов, но Украина не смогла этого сделать.

Об этом в эфире телеканала «Общественное новости» заявил бывший командующий Объединенных сил НАТО в Европе Уэсли Кларк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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