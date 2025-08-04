Кедми: Европейское тактическое ядерное оружие ничем не угрожает России
На прошлой неделе впервые с 2008 года американский самолёт с ядерным оружием прилетел на базу в Великобритании, однако не стоит расценивать этот как акт демонстрации США России своего ядерного присутствия в Европе.
Об этом в эфире видеоблога израильского журналиста Александра Вальдмана заявил бывший глава спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Самолёт привёз бомбы или он нёс бомбы? Если привёз, то, что B-12 уже много лет меняют на последние модели бомбы, может, они хотят заменить старые модели, которые там были.
То, что в Европе находится американское тактическое ядерное оружие именно в виде этих бомб более старых модификаций – да. То, что идёт обмен на более новые, это да. Ну, было 200 бомб, и осталось 200 бомб. Что меняет, если заменить один вид на другой? Чуть более эффективны, дальше что?», – сказал Кедми.
«Тактическое ядерное оружие в Европе Россию не то что не интересует, оно ей не угрожает. Потому что у России напротив ТЯО есть в разы больше и более эффективное ТЯО, плюс есть стратегическое ядерное оружие, которого у Европы нет», – заверил израильский эксперт.
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