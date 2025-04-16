Казус Трампа: «Газпром» на распутье между китайским газопроводом и «немецкими» стиралками

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На 17-18 апреля запланирован визит министра энергетики РФ Сергея Цивилева в Пекин.

Об этом замминистра энергетики РФ Роман Маршавин сообщил «Интерфаксу», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я встречался с китайским послом — поступило много предложений по увеличению товарооборота. Они хотят нарастить товарооборот, хотят увеличить закупки и газа, и нефти, и угля», — сказал Маршавин.

«Наблюдаем прямое следствие тарифной войны Трампа, развязанной против Китая. Самое время воспользоваться ситуацией», – пишет директор российского Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина в своем тгк.

Эксперты полагают, что Москва и Пекин способны достигнуть соглашения о газопроводе «Сила Сибири -2» уже в июне этого года – на ПМЭФ-2025, где ожидается китайская делегация на высоком уровне. Тем более, что 31 марта Государственная экспертная комиссия Монголии одобрила проект газопровода «Союз Восток», который станет продолжением «Силы Сибири – 2».

На фоне тарифной войны, развязанной президентом США Дональдом Трампом Китай отказался от поставок американского СПГ, но пока эти действия носят символический характер.

Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов считает, что чем острее становится ситуация, тем выше шансы у российского проекта «Сила Сибири — 2».

«Если в ближайшее время Китай и США не придут к компромиссам в вопросах взаимных торговых пошлин, я не исключаю того, что во время официального визита Си Цзиньпина в Россию в преддверии 9 мая мы можем стать свидетелями того, что РФ и Китай подпишут контракт по «Силе Сибири — 2». Это возможно, но подчеркиваю, это не предопределено. Все будет зависеть от ближайшего месяца, от исхода текущего раунда торгового противостояния США и Китая», – заявил Громов «Новым известиям».

Он надеется, что строительство «Силы Сибири-2» может начаться уже в этом году и займет всего 5 лет, потому что две трети трубы уже построено.

Этот проект очень важен для «Газпрома», у которого на западной границе после демаршей ЕС и Украины образовался избыток газа более 100 млрд кубометров. Но ресурсной базой «Силы Сибири-2» (проектная 50 млрд кубометров в год) станут как раз месторождения Ямала, с которых раньше «голубое топливо» поставлялось в Европу.

До сих пор переговоры Москвы и Пекина по газопроводу заходили в тупик, потому что Китай требовал для себя внутренние российские цены, которые в 6 раз ниже общемировых. Но сейчас, на фоне конфликта с США, Поднебесная может отказаться от заявленной в угоду Западу декарбонизации, и будет готова закупать российский газ по-взрослому.

Однако пока ничего не говорит в пользу этого. Недавно Китай отказался покупать 35 млрд кубометров российского газа через Казахстан, потому что он якобы слишком дорогой для потребителей. Об этом заявил китайский посол в России Чжан Ханьхуэй.

Россия уже не особо рассчитывает на сотрудничество с Китаем в сфере торговли и запускает амбициозную континентальную торговую магистраль от Юго-Восточной Азии до Атлантики.

Что касается «Газпрома», то его интересы нынче уже не упираются в газопроводы. Российский монополист решил начать выпуск холодильников и стиральных машин на базе завода, ранее принадлежавшего немецкому концерну Bosch под Санкт-Петербургом. Также компания получила завод итальянского производителя бытовой техники Ariston, расположенный в Ленинградской области.

Экономист Никита Кричевский полагает, что данное решение вызвано вовсе не рекордными убытками «Газпрома», которые он считает виртуальными.