«Как бы это ни было спорно» – Болтон допускает вооружённый госпереворот в США
Президент США Дональд Трамп явно «не в себе».
Об этом в интервью Times Radio заявил изгнанный с позором бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Не думаю, что он подходит на роль президента сейчас, у него нет базовых знаний, которые должны быть у президента, он не интересуется обучением, не читает никаких докладов и т.п.
Это одна из причин, почему он так легко поддаётся влиянию таких людей, как Путин, которые знают, как им манипулировать, а он даже не знает, что им манипулируют. Он не в себе в том смысле, что не понимает, что значит действовать на международном уровне.
Его восхищение авторитарными фигурами связано с тем, что он видит в них сильных, решительных людей, и он хочет быть таким же. С президентом США что-то не так, если он считает, что должен сравнивать себя с кем-то другим, Трамп постоянно это делает», – возмущался экс-советник.
Ведущая напомнила Болтону его недавнее выступление в Йельском университете, где он говорит о том, что «Америка не должна бояться радикальной смены режима, которая подразумевает смену одной администрации или партии на другую с помощью военной силы».
«Как вы думаете, это то, что должно произойти сейчас в США?», – напрямую спросила радиоведущая.
Бывший чиновник оказался не готов к такому прямолинейному вопросу и принялся сглаживать углы.
«Я не знаю, о чём я говорил – о внешней политике США, о спорах, которые мы наблюдаем последние 20 лет по поводу смены режима, свержения Саддама Хусейна и т.п.
Это была дискуссия, как в Оксфордском и Кембриджском университетах. Я пытался объяснить, что как бы это ни было спорно, в человеческой истории это не ново, это инструмент в нашем арсенале национальной безопасности, как и у всех остальных.
Это обратная сторона медали, когда ты пытаешься сохранить своих людей в безопасности», – косвенно подтвердил Болтон.
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