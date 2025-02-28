«Как бы это ни было спорно» – Болтон допускает вооружённый госпереворот в США

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Президент США Дональд Трамп явно «не в себе».

Об этом в интервью Times Radio заявил изгнанный с позором бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не думаю, что он подходит на роль президента сейчас, у него нет базовых знаний, которые должны быть у президента, он не интересуется обучением, не читает никаких докладов и т.п. Это одна из причин, почему он так легко поддаётся влиянию таких людей, как Путин, которые знают, как им манипулировать, а он даже не знает, что им манипулируют. Он не в себе в том смысле, что не понимает, что значит действовать на международном уровне. Его восхищение авторитарными фигурами связано с тем, что он видит в них сильных, решительных людей, и он хочет быть таким же. С президентом США что-то не так, если он считает, что должен сравнивать себя с кем-то другим, Трамп постоянно это делает», – возмущался экс-советник.

Ведущая напомнила Болтону его недавнее выступление в Йельском университете, где он говорит о том, что «Америка не должна бояться радикальной смены режима, которая подразумевает смену одной администрации или партии на другую с помощью военной силы».

«Как вы думаете, это то, что должно произойти сейчас в США?», – напрямую спросила радиоведущая.

Бывший чиновник оказался не готов к такому прямолинейному вопросу и принялся сглаживать углы.