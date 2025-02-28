«Как бы это ни было спорно» – Болтон допускает вооружённый госпереворот в США

Максим Столяров.  
28.02.2025 19:23
  (Мск) , Москва
Просмотров: 465
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, США, Украина


Президент США Дональд Трамп явно «не в себе».

Об этом в интервью Times Radio заявил изгнанный с позором бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп явно «не в себе». Об этом в интервью Times Radio...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Не думаю, что он подходит на роль президента сейчас, у него нет базовых знаний, которые должны быть у президента, он не интересуется обучением, не читает никаких докладов и т.п.

Это одна из причин, почему он так легко поддаётся влиянию таких людей, как Путин, которые знают, как им манипулировать, а он даже не знает, что им манипулируют. Он не в себе в том смысле, что не понимает, что значит действовать на международном уровне.

Его восхищение авторитарными фигурами связано с тем, что он видит в них сильных, решительных людей, и он хочет быть таким же. С президентом США что-то не так, если он считает, что должен сравнивать себя с кем-то другим, Трамп постоянно это делает»,  – возмущался экс-советник.

Ведущая напомнила Болтону его недавнее выступление в Йельском университете, где он говорит о том, что «Америка не должна бояться радикальной смены режима, которая подразумевает смену одной администрации или партии на другую с помощью военной силы».

«Как вы думаете, это то, что должно произойти сейчас в США?», – напрямую спросила радиоведущая.

Бывший чиновник оказался не готов к такому прямолинейному вопросу и принялся сглаживать углы.

«Я не знаю, о чём я говорил – о внешней политике США, о спорах, которые мы наблюдаем последние 20 лет по поводу смены режима, свержения Саддама Хусейна и т.п.

Это была дискуссия, как в Оксфордском и Кембриджском университетах. Я пытался объяснить, что как бы это ни было спорно, в человеческой истории это не ново, это инструмент в нашем арсенале национальной безопасности, как и у всех остальных.

Это обратная сторона медали, когда ты пытаешься сохранить своих людей в безопасности», – косвенно подтвердил Болтон.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить