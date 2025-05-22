К 2028-му лишимся Левобережья, а к 33-му – всей страны – Арестович

Украинской власти нужно признать потерю четырех регионов.

Об этом в эфире видеоблога беглой российской журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил внесенный в список экстремистов и террористов экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россияне все-таки рациональны. Я с ними вел переговоры в Стамбульской, в Нормандском и в Минском процессах. И я видел, как они принимают решения, что они делают, как они общаются. Они, когда с украинской делегацией общаются, у них глаза на лоб лезут. Они не понимают, как можно быть настолько несодержательным. Они говорят прямым текстом: «Ребята, смотрите: Стамбул-22, 2 области, Стамбул-25, 4 области, Стамбул-26, 8 областей, Стамбул-27, 12 областей, Стамбул-28, всё Левобережье.

Вы когда-нибудь собираетесь понимать, что это – одна и та же история, которая никогда не закончится, потом будут 14 областей, потом будут 16 областей, в 33-м будут все области». Но мыши продолжают колоться, есть кактус: «А что, капитулировать?». А они спрашивают: «А что вы делаете только постепенно? Вы же все равно капитулируете, только растянутая капитуляция с огромным количеством жертв». Ну им в голове не укладывается.

Но вот эти слова Мединского, что «мы можем воевать 21 год, вы отдаете себе в этом отчет?». Напоминаю, что русско-польские войны шли 196 лет с перерывами, несколькими вечными мирами, которые заключались и так далее — 196. «Ну, мы же не лохи, мы не будем капитулировать», – говорит украинская сторона. А что вы будете говорить: «Мы все помрем, но не капитулируем»? Да когда вы все помрёте, вы автоматически капитулируете», – заявил Арестович.