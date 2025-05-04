Иностранный агент Кара-Мурза кокетливо удивляется, что его дочки выросли отпетыми русофобками

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Иноагент Владимир Кара-Мурза лицемерно посетовал, что у него с женой не получилось привить дочерям в США любовь к России, хотя они якобы очень старались.

Об этом он заявил в интервью бывшему комику и иноагентке Татьяне Лазаревой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы, конечно, старались их воспитать в любви к России, но после того, как у них отца сначала два раза отравили в этой стране, а потом в тюрьму посадили незаконно, крестного расстреляли на мосту перед Кремлем (у Сони, нашей средней, Борис Немцов был крестным отцом)… Жена говорит: как ты думаешь, какое мнение у них об этой стране», – паясничал Кара-Мурза.

При этом выяснилось, что несмотря на юный возраст (19 и 16 лет), девочки уже втянуты в американскую русофобскую политику.

«Наши дети повзрослели гораздо раньше, чем должны были по возрасту. Пока я сидел, девчонки обе в Конгрессе выступали. Старшая выступала в Сенате, а младшая – на слушаниях в Палате представителей. Это не детское дело. Ну, а что делать, если вот так», – трепался иноагент.

Сам он убежден, что вернется в Россию, чтобы «восстанавливать ее из руин». Для этого, считает госизменник, необходима тотальная люстрация.