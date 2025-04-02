В условиях распадающегося «американского мира» Европе лучше заключить союз с Россией.

Об этом директор Объединённого института оборонных исследований (Нью-Дели) Бал Кришан Шарма заявил сегодня на Московском экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пакс Американо уже утратил легитимность в глазах мирового сообщества, но остается основным глобальным игроком в нынешнем миропорядке. Самыми важными отношениями в этом неопределенном мире будут отношения США и Китая. Перейдет ли это к горячей фазе конфликта? Европа и НАТО сейчас переживают экзистенциальный кризис. Многое будет зависеть от того, смогут ли они восстановить свою функциональность.

Я думаю, что у Европы нет выбора, как только вернуться к альянсу с Россией, которая является основным поставщиком энергоносителей и может создавать мосты с Китаем для своего экономического возрождения», – сказал Бал Кришан Шарма.