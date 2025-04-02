Индийский ученый: Удел Украины — нейтралитет, а Европы — союз с Россией
В условиях распадающегося «американского мира» Европе лучше заключить союз с Россией.
Об этом директор Объединённого института оборонных исследований (Нью-Дели) Бал Кришан Шарма заявил сегодня на Московском экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Пакс Американо уже утратил легитимность в глазах мирового сообщества, но остается основным глобальным игроком в нынешнем миропорядке. Самыми важными отношениями в этом неопределенном мире будут отношения США и Китая. Перейдет ли это к горячей фазе конфликта? Европа и НАТО сейчас переживают экзистенциальный кризис. Многое будет зависеть от того, смогут ли они восстановить свою функциональность.
Я думаю, что у Европы нет выбора, как только вернуться к альянсу с Россией, которая является основным поставщиком энергоносителей и может создавать мосты с Китаем для своего экономического возрождения», – сказал Бал Кришан Шарма.
Он считает, что «Россия уже практически добилась победы на Украине» и сейчас будет распространять свое влияние на территории бывших советских республик и разворачиваться лицом к Азии и Индии.
«Россия заняла очень храбрую смелую позицию и возглавляет движение к многополярности. Все это обусловлено и ее стратегией по безопасности 2021 года, и пересмотром ядерной доктрины, и концепцией внешней политики, которая была принята несколько лет назад. Мы говорим о восстановлении цивилизационной ДНК — патриотизма и национализма. Я думаю, что Украина никогда не присоединится к НАТО. Нейтралитет — это их удел», – сказал Бал Кришан Шарма.
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