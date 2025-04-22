«Слышал, папа Франциск помогал дронами и авто» – экс-спикер Генштаба ВСУ
Скончавшийся на Пасху папа римский Франциск, с одной стороны, отметился неприемлемой для бандеровцев риторикой, но с другой, «есть сведения», что он оказывал материальную военную помощь ВСУ.
Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил представленный как религиовед офицер ВСУ, экс-спикер украинского Генштаба Андрей Ковалёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Война на Украине, в действительности, стала таким кризисом для Римско-католической церкви, потому что, с одной стороны, Римско-католическая церковь времён папы Франциска пыталась заигрывать с Кремлём, с Россией, в то же время не давала острых оценок действиям РФ, и наоборот, были неоднозначные заявления относительно Украины.
В то же время после смерти папы Франциска стало появляться очень много интересных историй, когда уже украинские военнослужащие рассказывают, что через определённых посредников папа Франциск, в частности, помогал некоторым подразделениям с закупками FPV-дронов или помогал деньгами для закупок автомобилей для подразделений ВСУ», – рассказал Ковалёв.
«Действительно ли делал это Папа, для нас останется загадкой, останется на уровне слухов, что где-то там Папа присутствовал. Потому что это мог сделать любой другой меценат или спонсор, скажем, который исповедует римско-католическую веру, и просто мог сказать, что «это вам подарок от Папы». Могло быть и в таком разрезе», – добавил ВСУшник.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: