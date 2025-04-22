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Скончавшийся на Пасху папа римский Франциск, с одной стороны, отметился неприемлемой для бандеровцев риторикой, но с другой, «есть сведения», что он оказывал материальную военную помощь ВСУ.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил представленный как религиовед офицер ВСУ, экс-спикер украинского Генштаба Андрей Ковалёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война на Украине, в действительности, стала таким кризисом для Римско-католической церкви, потому что, с одной стороны, Римско-католическая церковь времён папы Франциска пыталась заигрывать с Кремлём, с Россией, в то же время не давала острых оценок действиям РФ, и наоборот, были неоднозначные заявления относительно Украины. В то же время после смерти папы Франциска стало появляться очень много интересных историй, когда уже украинские военнослужащие рассказывают, что через определённых посредников папа Франциск, в частности, помогал некоторым подразделениям с закупками FPV-дронов или помогал деньгами для закупок автомобилей для подразделений ВСУ», – рассказал Ковалёв.