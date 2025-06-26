«Готовится сделка века» – интерес Китая к российскому газу растёт не по дням

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По мере ужесточения противостояния США и Китая, Пекин будет всё больше заинтересован в поставках надёжных российских энергоресурсов.

Об этом на канале «PolitWera» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И помимо всего вот этого на Ближнем Востоке, есть еще и общее нарастающее противостояние США и Китая, которое может вылиться в то, что когда-то в острой фазе США попытаются перекрыть поставки углеводородов, любых, в Китай. И всё что идёт с юга морем, для Китая опасно. Поэтому мы всегда как раз Китаю говорили, обратите внимание на надежность поставок, на надежность маршрутов доставки к вам углеводородов. И сейчас, я думаю, что активизируются переговоры, даже вот сейчас Wall Street Journal написала, что уже вроде как растёт интерес Китая к «Силе Сибири-2», к российскому газопроводу, они стали внимательнее на этот вариант смотреть», – сказал Юшков.