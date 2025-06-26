«Готовится сделка века» – интерес Китая к российскому газу растёт не по дням

Максим Столяров.  
26.06.2025 22:59
  (Мск) , Москва
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Газ, Дзен, Китай, Общество, Политика, Россия, Санкции, США


По мере ужесточения противостояния США и Китая, Пекин будет всё больше заинтересован в поставках надёжных российских энергоресурсов.

Об этом на канале «PolitWera» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мере ужесточения противостояния США и Китая, Пекин будет всё больше заинтересован в поставках...

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«И помимо всего вот этого на Ближнем Востоке, есть еще и общее нарастающее противостояние США и Китая, которое может вылиться в то, что когда-то в острой фазе США попытаются перекрыть поставки углеводородов, любых, в Китай.

И всё что идёт с юга морем, для Китая опасно. Поэтому мы всегда как раз Китаю говорили, обратите внимание на надежность поставок, на надежность маршрутов доставки к вам углеводородов.

И сейчас, я думаю, что активизируются переговоры, даже вот сейчас Wall Street Journal написала, что уже вроде как растёт интерес Китая к «Силе Сибири-2», к российскому газопроводу, они стали внимательнее на этот вариант смотреть», – сказал Юшков.

«Я не исключаю, что, в общем-то, дело идет все-таки к подписанию, потому что у Китая, несмотря ни на что, растет потребление газа, растет импорт газа, им нужны новые источники поставок и, опять же, на надежность они обращают больше внимания.

Здесь вопрос договоренности по цене, поэтому до сих пор не подписано. Стороны годами торгуются, оформляют ценообразование. Потому что это большие объемы, 50 миллиардов кубов в год, и это надолго, это на несколько десятилетий. И какую формулу ценообразования вы пропишете сейчас, от этого будет зависеть, выгодный он или не выгодный будет для вас.

Осенью ожидается визит Владимира Путина в Китай, один из вариантов – что именно там будет подписано соглашение», – резюмировал он.

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