Госдеп угрожает неприятностями Европе за отказ покупать американское оружие

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Агентство Reuters пишет, что Чиновники США выступают против европейского стремления закупать для своих армий оружие у собственных производителей на местном рынке. В Вашингтоне заявили своим европейским союзникам, что хотят, чтобы они продолжали закупать оружие американского производства, на фоне недавних шагов Европейского союза по ограничению участия американских производителей в тендерах на поставку оружия, сообщили Reuters пять источников, знакомых с ситуацией.

«Сигналы, с которыми Вашингтон выступил в последние недели, прозвучали на фоне того, что ЕС предпринимает шаги по стимулированию европейской военной промышленности, одновременно потенциально ограничивая закупки определенных видов американского оружия», – отмечается в публикации.

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Первые внешнеполитические шаги администрации Трампа глубоко обеспокоили европейских союзников, заставив многих задаться вопросом, являются ли Соединенные Штаты надежным партнером, отмечает агентство.

В середине марта Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, предложила увеличить военные расходы и объединить ресурсы для совместных оборонных проектов, поскольку Европа готовится к сокращению военного участия США при президенте Дональде Трампе.

По словам экспертов , некоторые из предлагаемых мер могут означать уменьшение роли компаний из стран, не входящих в ЕС, в том числе базирующихся в США и Великобритании.

Источники Reuters сообщили, что на встрече 25 марта госсекретарь Марко Рубио сообщил министрам иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии, что США хотят продолжить участие в оборонных закупках стран ЕС.

По словам двух источников, Рубио заявил, что любое исключение американских компаний из европейских тендеров будет воспринято Вашингтоном негативно, что эти два источника интерпретировали как ссылку на предлагаемые правила ЕС.

Один североевропейский дипломат, не принимавший участия во встрече стран Балтии, также подтвердил, что американские чиновники недавно заявили ему, что любое исключение из закупок оружия ЕС будет рассматриваться как неприемлемое.

По словам высокопоставленного представителя Госдепартамента, Рубио планирует обсудить ожидания относительно продолжения закупок оружия США странами ЕС во время своего визита в Брюссель на этой неделе, где он примет участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО.

«Этот вопрос министр поднимал и будет поднимать и дальше», — сказал чиновник.

Представитель Госдепартамента заявил, что Трамп приветствует недавние усилия европейских союзников по «укреплению их обороноспособности и принятию ответственности за собственную безопасность», но предостерег от создания новых барьеров, исключающих участие американских компаний в европейских оборонных проектах.

МИД Латвии и Эстонии не ответили на запросы о комментариях. МИД Литвы отказался от комментариев Reuters.

Российский журналист и политкомментатор Александр Носович считает, что этот конфликт показал европейцам сущность трампизма, как идеологии, с которой им придется иметь дело ближайшие четыре года.