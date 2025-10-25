НАТО: Благодаря Трампу поток оружия продолжает идти на Украину
Несмотря на миротворческую риторику, США работают над увеличением поставок оружия Украине. Об этом на конференции лидеров «коалиции желающих» в Лондоне заявил генсек НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Америка даёт большой арсенал оружия Украине, в том числе Пэтриоты, Хаймарсы, Атакмс. После июля был риск, что поток оружия из США станет меньше.
Но, к счастью, благодаря усилиям Трампа, поток ключевого оружия, такого как ракеты для Пэтриотов, мы организовали это всё. Но платят за это союзники, все разом. И сейчас уже они обещают миллиарды, и поток оружия идёт на Украину», – сказал Рютте.
«Но ключевая вещь – только США могут давать это оружие. На складах в Европе его нет. И мы работаем, чтобы этот поток продолжался хотя бы на миллиард долларов в месяц.
А вопрос по Томагавкам всё ещё на рассмотрении президента», – добавил генсек.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: