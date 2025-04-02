«Голимая русофобия и раскультуривание» – Шукшина предъявила счёт министру культуры Любимовой

Катя Добрина.  
02.04.2025 17:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Культура, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация


Минкультуры России занимается раскультуриванием народа.

Об этом на Московском экономическом форуме заявила заслуженная артистка России, актриса кино и театра, телеведущая Мария Шукшина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Минкультуры России занимается раскультуриванием народа. Об этом на Московском экономическом форуме заявила заслуженная артистка...

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Как член жюри Российской национальной кинопремии «Ника» Шукшина оценивает работы, представленные на конкурс.

«Я была поражена работой татарского режиссёра – ну просто националистическое кино! Во время Великой Отечественной войны только татарские женщины самые жертвенные и умеющие страдать. Дальше события происходят в современном татарском театре, где актёр говорит: а почему эту фразу нужно произносить на русском? Фильм называется «Плакса», и он вошел в шорт-лист «Ники», такая русофобия голимая.

То же самое с мигрантами: если они учатся в своих республиках по русофобским учебникам в школах, а потом приезжают сюда, то что вы от них хотите?», – указала Шукшина.

Она напомнила слова экс-министра образования РФ Андрея Фурсенко, что в СССР воспитывали личность, человека, творца, а сейчас нужно воспитывать квалифицированного потребителя. И это отражено в кино.

«Когда на прошлой неделе Карен Шахназаров предложил Путину ввести в обязательную школьную программу курс по кинематографии, он говорил, прежде всего, о советском классическом кинематографе. Стоит ли говорить, что это свидетельствует о бездеятельности, беспомощности и какой-то безнравственности целого Министерства культуры на протяжении последних 30 лет.

Что министр культуры Ольга Любимова подтвердила в своём недавнем интервью, где на вопросы о ремейках советских фильмов и мультфильмов затруднилась назвать хотя бы один пример хорошего кино.

Вопрос чисто хозяйский: до каких пор Минкультуры будет заниматься раскультуриванием населения за его же счёт?», – подчеркнула артистка.

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