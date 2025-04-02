«Голимая русофобия и раскультуривание» – Шукшина предъявила счёт министру культуры Любимовой

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Минкультуры России занимается раскультуриванием народа.

Об этом на Московском экономическом форуме заявила заслуженная артистка России, актриса кино и театра, телеведущая Мария Шукшина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как член жюри Российской национальной кинопремии «Ника» Шукшина оценивает работы, представленные на конкурс.

«Я была поражена работой татарского режиссёра – ну просто националистическое кино! Во время Великой Отечественной войны только татарские женщины самые жертвенные и умеющие страдать. Дальше события происходят в современном татарском театре, где актёр говорит: а почему эту фразу нужно произносить на русском? Фильм называется «Плакса», и он вошел в шорт-лист «Ники», такая русофобия голимая. То же самое с мигрантами: если они учатся в своих республиках по русофобским учебникам в школах, а потом приезжают сюда, то что вы от них хотите?», – указала Шукшина.

Она напомнила слова экс-министра образования РФ Андрея Фурсенко, что в СССР воспитывали личность, человека, творца, а сейчас нужно воспитывать квалифицированного потребителя. И это отражено в кино.