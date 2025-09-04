Глоток свободы: Винницкая область слушает «российские нарративы» из Приднестровья
Нацисты в Винницкой области встревожены тем, что местные жители получают доступ к информационным потокам из Приднестровья.
Об этом в эфире телеканала «Вита» заявил представитель Нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию в Винницкой области Вадим Мазурик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Винницкая область далеко, слава богу, от активных зон боевых действий. Но у нас есть территории, откуда теоретически могут такие информационные потоки заходить. И они заходят, скажем, в радиовещании, если не ошибаюсь, на семь бывших районов», – сказал русофоб.
Он хвастается, что знает этот контент «не хуже винницких компаний», поскольку постоянно его слушает.
«Не было еще таких случаев, когда эти нарративы действительно угрожали национальной безопасности в тех медиа, которые распространяются на территории Украины из непризнанной Приднестровской [республики] в кабельном телевидении в пределах Винницкой области.
Они работают со спутниковыми сигналами. Спутниковые сигналы тоже могут представлять опасность. И, мне кажется, это самый легкий способ получить доступ к информационным потокам государства-агрессора», – опасается чиновник.
