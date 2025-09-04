Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Нацисты в Винницкой области встревожены тем, что местные жители получают доступ к информационным потокам из Приднестровья.

Об этом в эфире телеканала «Вита» заявил представитель Нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию в Винницкой области Вадим Мазурик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Винницкая область далеко, слава богу, от активных зон боевых действий. Но у нас есть территории, откуда теоретически могут такие информационные потоки заходить. И они заходят, скажем, в радиовещании, если не ошибаюсь, на семь бывших районов», – сказал русофоб.

Он хвастается, что знает этот контент «не хуже винницких компаний», поскольку постоянно его слушает.