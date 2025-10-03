«Герани» научились бить по движущимся целям, – на Украине признали ещё один успех русских
Россия вновь модернизировала свои беспилотники «Герань» (на Украине их упорно продолжают называть «Шахед», как иранский оригинал первой модели), и теперь дроны могут бить по движущимся целям – такой удар был нанесен на днях по железнодорожному составу в Черниговской области.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Сергей Кузан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это настоящая новинка, что российские «Шахеды» способны поражать движущиеся цели. Наводиться и сопровождать по движению эту цель – это то, что было несвойственно барражирующему боеприпасу, которым является «Шахед», – сказал Кузан.
Далее он стал подбадривать слушателей, что массового использования подобных дронов ожидать не следует.
«Такую опцию дрон имеет только в прифронтовых территориях… Такая оптика сама по себе очень дорогая, она делает «Шахед» значительно более дорогим. И я не думаю, что ее смогут использовать массово. Скорее всего, это будут единичные изделия, которые будут применяться исключительно по нашей крупной логистике, по поездам, большим грузовикам, по цистернам, прицепам вдоль линии фронта», – призывал не печалиться «громадян» укро-эксперт.
Военный эксперт Владислав Шурыгин накануне указывал – бить нужно не только по депо и станциям, а и локомотивам:
«Электровозы и дизельэлектровозы, чье количество на Украине ограничивается несколькими сотнями и оперативно их восполнить крайне сложно. Их строительство даже в Европе штучное! Нам нужно создавать отдельные группы БПЛА – охотников за локомотивам!».
