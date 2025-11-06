Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина проигрывает информационную войну России.

Об этом в эфире видеоблога «Новый отсчет» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Ведущий поинтересовался, может ли реализоваться предложение росссийкого лидера Владимира Путина обеспечить допуск журналистов в районе блокирования ВСУ в Покровской (Красноармейской) агломерации.

Укро-генерал ответил, что не видит никаких проблем для этого и считает, что желающих иностранцев будет достаточно.

«И с точки зрения нашей непосредственной деятельности, мы снова проиграли в очередной раз этап информационной войны, потому что мы не так часто запускаем западных журналистов на линию боевого столкновения. И это достаточно часто работает не в нашу пользу», – сказал Кривонос.

Он жалуется, что в западных медиа не представлены украинские журналисты, которые доносят точку зрения Киева, а «журналистов, которые рассказывают с пророссийским взглядом реалии российско-украинской войны – больше чем достаточно», а события в Газе американцев волновали куда больше.