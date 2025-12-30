Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если Запад не сможет остановить экспорт российской нефти, этим займется Украина.

Об этом в интервью британскому подкасту «Силиконовый занавес» заявил бывший командующий армией США в Европе русофоб Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если Запад не сможет каким-нибудь существенным образом помешать России экспортировать нефть через Балтийское и Черное море, то очень скоро мы увидим, что Украина будет чаще атаковать нефтяную инфраструктуру, в том числе, и места погрузки танкеров. Я полагаю, что эти объекты станут мишенью для все большего числа атак», – сказал Ходжес.

Он считает, что атаки на российскую нефтянку останавливает президент США Дональд Трамп, который боится роста мировых цен. Сам Ходжес считает такой терроризм «очевидным рычагом давления для Запада».