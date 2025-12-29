Вчерашняя пресс-конференция Дональда Трама и Владимира Зеленского продемонстрировала, что стороны не договорились ни до какой конкретики, тогда как позиция России неизменна.

Об этом в своём видеоблоге заявил киевский антироссийкий пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы не очень понимаем, а как должен решаться вопрос вот этой территориальной целостности? Зеленский тоже до конца этого не сказал. Он говорил о том, что, возможно, можно будет провести референдум, возможно, можно будет не проводить референдум, возможно, это может быть одобрено в парламенте. Мы вообще не очень понимаем, о чём идет речь… О демилитаризованной зоне, о свободно экономической зоне? Каким образом будет определяться статус этой зоны, действительно ли для этого потребуется референдум? Действительно ли для этого потребуется какой-то закон, принятый парламентом. О чём, в принципе, идёт речь, мы не знаем!», – возмущался Портников.