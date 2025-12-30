Российский лидер Владимир путин чувствует сове превосходство над американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом в эфире вещающего из Риги видеоблога «И грянул Грэм» заявил киевский антироссийский пропагандист и гей Виталий Портников.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий заметил, что Путин якобы «издевательски играет с Трампом», чего тот не видит.

«Абсолютно очевидно, что Трамп воспринимает Путина как человека, который стремится выйти из сложной ситуации, а Путин воспринимает Трампа как неадекватного слабака – и любой свой разговор с Трампом естественным образом воспринимает как удар по самолюбию американцев.

Если Трамп ему звонит, значит ему что-то нужно от Путина, значит можно тогда действовать.

Трамп же сам вчера позвонил Путину, понимаете?!», – поражается Портников.