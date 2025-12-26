Гастарбайтеры из Индии и КНДР гораздо выгоднее среднеазиатов и закавказцев – Кабанов

Анатолий Лапин.  
26.12.2025 20:56
Мигрантов из Индии и Северной Кореи завозить в Россию выгоднее, потому что они имеют лучшее образование, чем потенциальные радикалы из Закавказья и Средней Азии.

Об этом в эфире канала блогера Павла Иванова заявил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Граждане Индии, граждане Северной Кореи, я считаю, что, когда их завозят, это выгоднее намного, потому что они приезжают на конкретный срок, приезжают под конкретным работодателем, их заказывают, они под контролем.

Да, конечно, огромное количество их нам не нужно, нам вообще нужно уменьшать миграционные потоки и повышать производительность труда…», – подчеркнул он.

«Приезжают люди, кстати, оттуда высшего уровня компетенции, чем приезжают из Средней Азии и Закавказья.

Из Средней Азии приезжают люди с высоким уровнем радикализма, агрессии и прочим-прочим-прочим», – заявил Кабанов.

