Французы поддерживают Украину, но денег давать не хотят

Елена Острякова.  
27.03.2025 14:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 358
 
Война, Вооруженные силы, Дзен


Время «амбициозных и оторванных от реальности» заявлений о том, как ЕС сможет заменить НАТО, прошло.

Об этом директор парижского отделения Германского фонда Маршалла Мартин Квенсез заявил на вебинаре американского Институте ответственного государственного управления Куинси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Время «амбициозных и оторванных от реальности» заявлений о том, как ЕС сможет заменить НАТО,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Эммануэль Макрон признает, что французское население не обязательно воспринимает войну в Украине как свою собственную. Существует разрыв между интересами Франции в области безопасности и будущим Украины как суверенного государства. Вы можете увидеть в различных опросах, что подавляющее большинство французов продолжает поддерживать Украину в этой войне и хочет, чтобы Франция была на стороне Украины, но природа угрозы не обязательно понятна и разделяется всеми», – сказал Квенсез.

Он считает, что Франция находится в ситуации, когда у нее нет денег для поддержки новых инициатив президента Эммануэля Макрона.

«Он сказал, что мы не будем повышать налоги. Мы проведем некоторые реформы, но мы не знаем, что они означают на самом деле. У нас нет четкого плана, как увеличить оборонный бюджет с 2 до 3% в ближайшие годы. Сейчас многие французы надеются, что Европа сможет помочь. Я могу спрогнозировать, что мы профинансируем это, просто наделав больше долгов. В случае с Францией это сложно, потому что наша экономическая ситуация сильно отличается от немецкой. И увеличение долга Франции не является надежным планом для обороны», – сказал Квенсез.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить