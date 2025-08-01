Евросоюз должен полностью слиться с НАТО – генерал бундесвера

Елена Острякова.  
01.08.2025 16:11
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Все без исключения страны-члены ЕС должны вступить в НАТО.

Об этом в эфире канала «MDR» заявил немецкий генерал Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Все без исключения страны-члены ЕС должны вступить в НАТО. Об этом в эфире канала...

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«Я думаю, что ни одна страна Европейского союза не может быть нейтральной, когда речь идет об угрозе Европе. Это относится и к Австрии, и к Ирландии, которая имеет такой же статус. Есть и другие нейтральные государства ЕС: Мальта и Кипр.

Все четыре страны нельзя сравнивать с нейтралитетом Швейцарии. В Швейцарии другая государственная конституция, и так было веками», – рассуждал Бюлер.

Он считает, что НАТО не защитит Австрию, как на это надеются некоторые политики в Вене.

«Понятие военного нейтралитета раньше предполагало, что потенциальный агрессор будет уважать его. Так было во время Первой и Второй мировых войн с их наземными операциями. С тех пор это сильно изменилось, как мы видим в Украине. Сегодня угроза исходит с воздуха и с моря. В том числе, из Адриатического моря, а также из киберпространства и информационного пространства», – высказался немец.

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