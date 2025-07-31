«Европу ждёт большая кровавая война, но не с Россией» – полковник армии США

Максим Столяров.  
31.07.2025 18:35
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Конфликт, Кризис, Миграция, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина


Европу ждёт война с миллионами агрессивных мигрантов, которые понаехали в ЕС за десять лет.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европу ждёт война с миллионами агрессивных мигрантов, которые понаехали в ЕС за десять лет....

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«Кто представляет большую угрозу для экономической стабильности Европы? Соединенные Штаты или Россия?», – спросил ведущий.

«Ну, конечно, не Россия. Это мы потребовали от их элит деиндустриализации, чтобы, например, Германия совершила национальное самоубийство. И это уже происходит.

Проблема в том, что в Европе назревает настоящая большая война, но не с Россией. Это война с миллионами неевропейцев, которых загнали в эти страны с 2015 года.

Вот чего все боятся. Они должны бояться этого, потому что это катастрофа для Европы. И это очевидно в Италии, в Германии, Австрии, Франции или где угодно. Особенно сейчас в Англии», – ответил Макгрегор.

«Никто в этих странах не заинтересован в войне с Россией. И фактор страха (перед РФ) уменьшается. Все больше и больше людей понимают, что Россия вообще не представляет угрозы для Европы», – подытожил полковник.

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