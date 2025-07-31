«Европу ждёт большая кровавая война, но не с Россией» – полковник армии США

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Европу ждёт война с миллионами агрессивных мигрантов, которые понаехали в ЕС за десять лет.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто представляет большую угрозу для экономической стабильности Европы? Соединенные Штаты или Россия?», – спросил ведущий.

«Ну, конечно, не Россия. Это мы потребовали от их элит деиндустриализации, чтобы, например, Германия совершила национальное самоубийство. И это уже происходит. Проблема в том, что в Европе назревает настоящая большая война, но не с Россией. Это война с миллионами неевропейцев, которых загнали в эти страны с 2015 года. Вот чего все боятся. Они должны бояться этого, потому что это катастрофа для Европы. И это очевидно в Италии, в Германии, Австрии, Франции или где угодно. Особенно сейчас в Англии», – ответил Макгрегор.