Европе не по зубам поддержка Украины без США – эксперт американской компании

Европа не сможет возместить американскую военную поддержку Украине.

Об этом директор европейской команды американской Eurasia Group Ян Техау заявил в интервью Атлантическому совету, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что европейцы полны решимости продолжать поддерживать Украину. Население Германии полностью поддерживает такие усилия. Дело в том, что если американцы сократят свою поддержку (мы пока не знаем, как будет действовать Трамп), европейцы не смогут их заменить – не только в плане техники и боеприпасов, но и в плане управления потоками данных, разведывательных возможностей, спутниковой связи и всего остального, что является государственными или частными ресурсами США. У европейцев нет возможности это заменить.

Если американцы откажутся, европейцы не смогут заменить это, даже если немного увеличат свою поддержку. Но таких возможностей просто нет», – сказал Техау.