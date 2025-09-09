В Европе стремительно поднимают голову политические силы, которым не по пути с евроатлантическим курсом сегодняшнего руководства ЕС.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы потратили триллионы и триллионы на убыточные интервенционные войны, которые не принесли ничего, кроме горя Европе, ничего, кроме вторжения людей, которых они не хотят и не могут содержать.

В какой-то момент в Европе, и я думаю, что Орбан это возглавит, проснутся борцы и скажут, что это тупик. Особенно когда станет ясно, что русские не заинтересованы в том, чтобы идти до польской границы. Не то что они не сделают этого, если их вынудят, но это не то, чего они добиваются.

Они отвоёвывают, аннексируют то, что было Новороссией, это имеет смысл, потому что там русские люди по культуре и языку», – отметил он.