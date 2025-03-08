«Европа готовится к войне. На Трампа надежд нет» – мнение
Устойчивого мира ждать не стоит, поскольку Европа вовсю готовится к войне, а команда Трампа долго у власти не удержится.
Об этом в интервью эстонскому кинодокументалисту Олегу Беседину заявила переехавшая в Донецк киевский адвокат адвокат, а ныне волонтер Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Европа готовится воевать всерьез. И готовится очень давно. Пока Европа радовалась тому, что были байденята, которые сливали бабло, чтобы его попилить самим, но что-то перепадало и зелебобикам. Причем в количествах достаточных, чтобы держать фронт. И до сих пор этих денег более чем достаточно, чтобы держать фронт. Фронт не движется. Он просто стоит плюс-минус. А это время Европа использовала для того, чтобы готовиться к действительно серьезной войне с Россией. Когда закончатся салорейховцы, они найдут, кому там повоевать.
Надо до действующей линии соприкосновения дотащить тех, кто будет воевать. И пока там, поверьте, народа достаточно. Европа вовсю милитаризируется, наращивает производство всего-всего военного», – сказала адвокат.
«Война еще будет очень-очень долго. Какие там договоры с трампистами? Какие шансы на то, что они удержатся? Да практически никаких. Они нажили себе миллионы врагов. Они уже всех достали. А дальше будет еще веселее.
Прежде чем с ними о чем-то договариваться, надо понимать, сколь надолго они пришли. С Трампом уже все понятно. Это точно такой же маразматик. Он действительно старый и древний. Он в любой момент может посыпаться так же, как Байден», – добавила она.
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