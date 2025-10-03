Есть три варианта резко переломить ситуацию в пользу России, – волонтёр

Анатолий Лапин.  
03.10.2025 13:58
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 423
 
Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Россия, Спецоперация


Для того, чтобы резко переломить ситуацию на фронте в свою пользу, России нужно либо провести новую мобилизацию, либо насытить фронт большим количеством беспилотников.

Об этом в эфире «Форпоста» заявил помогающий участникам СВО волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для того, чтобы резко переломить ситуацию на фронте в свою пользу, России нужно либо...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По мнению эксперта, еще один вариант – это применение оружия массового поражения, чего вряд ли произойдет.

«Остается попробовать то, что еще не пробовали — обеспечить на фронте трех-четырехкратное превосходство в личном составе. Мы себе это позволить можем, в принципе, но для этого потребуется пересмотреть тот военно-политический баланс, который президент установил на СВО в последние годы, когда там 700−800 тысяч непосредственно участвуют в боевых действиях, а остальная страна плюс-минус живет обычной жизнью, с небольшими ограничениями.

Ну, готовы ли мы с экономической и политической точки зрения принять на себя такие риски? Я не знаю. Кремль такие вещи не комментирует…

Из всех способов, которые у нас есть, мы можем кратно нарастить производство дронов и можем насытить фронт людьми, достаточно быстро. Будем мы это делать для завершения конфликта или нет – это уже вопрос к нашей федеральной власти».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить