Есть три варианта резко переломить ситуацию в пользу России, – волонтёр

Для того, чтобы резко переломить ситуацию на фронте в свою пользу, России нужно либо провести новую мобилизацию, либо насытить фронт большим количеством беспилотников.

Об этом в эфире «Форпоста» заявил помогающий участникам СВО волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению эксперта, еще один вариант – это применение оружия массового поражения, чего вряд ли произойдет.