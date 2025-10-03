Есть три варианта резко переломить ситуацию в пользу России, – волонтёр
Для того, чтобы резко переломить ситуацию на фронте в свою пользу, России нужно либо провести новую мобилизацию, либо насытить фронт большим количеством беспилотников.
Об этом в эфире «Форпоста» заявил помогающий участникам СВО волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По мнению эксперта, еще один вариант – это применение оружия массового поражения, чего вряд ли произойдет.
«Остается попробовать то, что еще не пробовали — обеспечить на фронте трех-четырехкратное превосходство в личном составе. Мы себе это позволить можем, в принципе, но для этого потребуется пересмотреть тот военно-политический баланс, который президент установил на СВО в последние годы, когда там 700−800 тысяч непосредственно участвуют в боевых действиях, а остальная страна плюс-минус живет обычной жизнью, с небольшими ограничениями.
Ну, готовы ли мы с экономической и политической точки зрения принять на себя такие риски? Я не знаю. Кремль такие вещи не комментирует…
Из всех способов, которые у нас есть, мы можем кратно нарастить производство дронов и можем насытить фронт людьми, достаточно быстро. Будем мы это делать для завершения конфликта или нет – это уже вопрос к нашей федеральной власти».
