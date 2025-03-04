Если Зеленский не уйдет сам, его уберет «Азов» – британский коммодор

Елена Острякова.  
04.03.2025 14:35
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


Владимир Зеленский (бывший президент, потерявший легитимность в прошлом году) должен передать свою должность кому-нибудь.

Об этом коммодор ВМС Великобритании в отставке Стив Джерми заявил в интервью экс-офицеру армии США Дэниелу Дэвису, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский (бывший президент, потерявший легитимность в прошлом году) должен передать свою должность кому-нибудь....

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«Могу ли я представить, что Зеленский уйдет с поста президента? Я могу представить это в худшем варианте. Я могу представить, что его уберут экстремисты типа «Азова» [признан террористическим и запрещен в РФ]. Это было бы очень тяжело для Запада. Было бы гораздо лучше, если бы он сделал шаг назад и временно назначил бы кого-нибудь на свою должность, но не уважаемого генерала, который сейчас является послом в Великобритании. Потому что нам нужен прагматичный человек, который понимает реалии на местах, а не тот, кто готов сражаться до последнего», – сказал Джерми.

Коммодор считает Зеленского некомпетентным человеком, не обладающим стратегическим мышлением и неспособным руководить страной. Он объясняет это тем, что лидер киевского режима – «комик по образованию».

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