Владимир Зеленский (бывший президент, потерявший легитимность в прошлом году) должен передать свою должность кому-нибудь.

Об этом коммодор ВМС Великобритании в отставке Стив Джерми заявил в интервью экс-офицеру армии США Дэниелу Дэвису, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Могу ли я представить, что Зеленский уйдет с поста президента? Я могу представить это в худшем варианте. Я могу представить, что его уберут экстремисты типа «Азова» [признан террористическим и запрещен в РФ]. Это было бы очень тяжело для Запада. Было бы гораздо лучше, если бы он сделал шаг назад и временно назначил бы кого-нибудь на свою должность, но не уважаемого генерала, который сейчас является послом в Великобритании. Потому что нам нужен прагматичный человек, который понимает реалии на местах, а не тот, кто готов сражаться до последнего», – сказал Джерми.