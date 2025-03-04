Если Зеленский не согласится на сделку Трампа, русские возьмут Одессу – британский коммодор

Елена Острякова.  
04.03.2025 13:23
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Россия, Украина


Владимир Зеленский напрасно ждет, что ЕС решит за него все проблемы с Россией.

Об этом коммодор ВМС Великобритании в отставке Стив Джерми заявил в интервью экс-офицеру армии США Дэниелу Дэвису, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский напрасно ждет, что ЕС решит за него все проблемы с Россией. Об...

«Он ждет, что Запад придет и договорится, но мы не можем этого сделать. Мы не можем диктовать условия России. Мы не смогли бы этого сделать, даже если бы Америка была с нами. Но сейчас Америка не с нами. Поэтому нам нужно заключить как можно лучшую сделку. Наиболее вероятным я считаю, что американцы и русские, две великие державы и два реалиста, теперь будут работать над лучшим соглашением, какое только возможно.

Американцы сделают все возможное с теми картами, что у них есть, а потом они предложат это Зеленскому и европейцам и скажут: это лучшее, что мы можем сделать, если вам это не нравится, мы уходим. Если американцы уйдут, кто их осудит», – сказал Джерми.

Он полагает, что без США европейцы не смогут разрешить украинский конфликт.

«Я думаю, что в этом случае русские перейдут границу и захватят Одессу, отрезав Украину от моря. Я бы так и сделал. Но сейчас есть шанс, если мы будем более дипломатичны в наших переговорах. Но если нет, то они продолжат продвигаться», – сказал Джерми.

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