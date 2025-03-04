Владимир Зеленский напрасно ждет, что ЕС решит за него все проблемы с Россией.

Об этом коммодор ВМС Великобритании в отставке Стив Джерми заявил в интервью экс-офицеру армии США Дэниелу Дэвису, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он ждет, что Запад придет и договорится, но мы не можем этого сделать. Мы не можем диктовать условия России. Мы не смогли бы этого сделать, даже если бы Америка была с нами. Но сейчас Америка не с нами. Поэтому нам нужно заключить как можно лучшую сделку. Наиболее вероятным я считаю, что американцы и русские, две великие державы и два реалиста, теперь будут работать над лучшим соглашением, какое только возможно.

Американцы сделают все возможное с теми картами, что у них есть, а потом они предложат это Зеленскому и европейцам и скажут: это лучшее, что мы можем сделать, если вам это не нравится, мы уходим. Если американцы уйдут, кто их осудит», – сказал Джерми.